Орлов: немцы получают в РЖД € 4 млн, Николичу платят неустойку. Это особый российский путь

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу сотрудничества «Локомотива» с консалтинговой компанией Ральфа Рангника.

«У 12 немцев, которые прибыли во главе с Рангником в «Локомотив», зарплата € 4 млн. Эти 12 безработных заняли места каких-то российских менеджеров. Об этом в РЖД не думают. Рангник — хитрый, он не сам подписал контракт с клубом, а создал специальную консалтинговую компанию и от неё подписал контракт с «Локомотивом». Поэтому сегодня там будут другие люди — но они из той же компании, контракт продолжается.

Летом Рангник сказал, что уйдёт из «Локомотива» только в исключительном случае. И вот приходит с предложением «Манчестер Юнайтед», и этот первый случай сразу становится исключительным. Рангник — специалист, сомнений нет. Но каково РЖД? Посмотрим, что дальше будет, но пока Гисдоль абсолютно не впечатляет. Николича выгнали, потому что он был не в их компании. Ему же ещё неустойку заплатили. Ну там деньги не считают. Ребята, это особый российский путь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».