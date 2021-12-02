«Уфа» наказана штрафом за неподобающее поведение команды в матче со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которая получила «Уфа» за неподобающее поведение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Уфа» оштрафована за неподобающее поведение команды, у них семь человек получили предупреждения. Штраф – 110 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, 29 ноября «Уфа» встретилась с московским «Спартаком». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Николай Рассказов. Однако подопечные Руя Витории не сдались и всё-таки сумели сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.
- 2 декабря 2021
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:37
-
09:22
-
09:06
-
08:30
-
08:08
-
07:28