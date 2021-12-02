«Уфа» наказана штрафом за неподобающее поведение команды в матче со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которая получила «Уфа» за неподобающее поведение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Уфа» оштрафована за неподобающее поведение команды, у них семь человек получили предупреждения. Штраф – 110 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 29 ноября «Уфа» встретилась с московским «Спартаком». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Николай Рассказов. Однако подопечные Руя Витории не сдались и всё-таки сумели сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.