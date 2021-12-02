Рангник получил визу. Он будет руководить «МЮ» в матче с «Кристал Пэлас» 5 декабря

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, ранее занимавший должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве», уладил вопросы с документами и сможет руководить «красными дьяволами» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», информирует журналист Саймон Стоун в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, 63-летний немецкий специалист получил рабочую визу.
Напомним, Рангник не тренировал с 2019 года, поэтому не смог автоматически получить разрешение на работу в Великобритании.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 5 декабря. На эту игру «красных дьяволов» выведет именно Рангник. А вот на сегодняшнем матче «МЮ» с «Арсеналом» командой будет руководить Майкл Кэррик.
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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