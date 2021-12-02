Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

Главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти дисквалифицировали на два матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Специалист был удалён за споры с арбитром в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло» (2:2). Дисквалификация не позволит Спаллетти руководить командой в предстоящих матчах с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).



Напомним, в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась ничьей со счётом 2:2.



«Наполи» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сассуоло» (19) — на 12-м месте. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».

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