Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А

Главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти дисквалифицировали на два матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Специалист был удалён за споры с арбитром в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло» (2:2). Дисквалификация не позволит Спаллетти руководить командой в предстоящих матчах с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).
Напомним, в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Наполи» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сассуоло» (19) — на 12-м месте. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».
- 2 декабря 2021
-
16:59
-
16:55
-
16:37
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11