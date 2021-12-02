Ибрагимович: во время родов меня уронили, а в школе ненавидели, ведь я отличался

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился не самыми радужными воспоминаниями из детства.

«Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И сначала я плохо это воспринимал.

Затем научился превращать страдание и даже ненависть в силу. Если я счастлив, то играю в футбол хорошо. Но если я злюсь, обижен, испытываю боль, я играю ещё лучше. Я черпаю энергию от людей, который любят меня. Но от людей, которые меня ненавидят, получаю гораздо больше.

Как было с девушками? Я был очень стеснительный. На первом свидании заранее записал на листик всё, что хотел обсудить с ней. Если бы девушка говорила о чём-то другом, я бы всё равно не отступал от написанного на листике плана диалога. Я был ранимым. Я развивался намного медленнее сверстников», — приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.