Ибрагимович: во время родов меня уронили, а в школе ненавидели, ведь я отличался

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился не самыми радужными воспоминаниями из детства.
«Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И сначала я плохо это воспринимал.
Затем научился превращать страдание и даже ненависть в силу. Если я счастлив, то играю в футбол хорошо. Но если я злюсь, обижен, испытываю боль, я играю ещё лучше. Я черпаю энергию от людей, который любят меня. Но от людей, которые меня ненавидят, получаю гораздо больше.
Как было с девушками? Я был очень стеснительный. На первом свидании заранее записал на листик всё, что хотел обсудить с ней. Если бы девушка говорила о чём-то другом, я бы всё равно не отступал от написанного на листике плана диалога. Я был ранимым. Я развивался намного медленнее сверстников», — приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.
- 2 декабря 2021
-
16:59
-
16:55
-
16:37
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11