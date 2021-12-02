Вендел опубликовал видео с зажигательным танцем, который он исполнил с Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Вендел в своем «инстаграме» выложил видеозапись, на которой он исполняет зажигательный танец вместе с одноклубником Клаудиньо. Бразильцы в ролике синхронно двигаются под музыку.
«Просто в ногу», — подписал публикацию Вендел.
24-летний Вендел в этом сезоне провёл 20 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Клаудиньо провёл 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Напомним, 28 ноября московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом».
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