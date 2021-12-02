«Навбахор» выступил с заявлением по поводу обвинений в преступном давлении на Канчельскиса

Футбольный клуб «Навбахор» выступил с заявлением по поводу обвинений в преступном давлении на своего бывшего главного тренера Андрея Канчельскиса.

«Вчера, 1 декабря 2021 года, в российских и отечественных интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозе в адрес него со стороны неизвестных лиц. Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков ПФК «Навбахор» о том, что клуб причастен к данному инциденту из за судебного разбирательства между клубом и тренером.

В связи с этим ПФК «Навбахор» сообщает, что на решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить $ 1,6 млн США в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне, Швейцария. Для защиты ПФК «Навбахор» были привлечены иностранные юристы, и следует особо отметить, что клуб представил в КАС доказательства, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.

Также следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК «Навбахор» с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС.

Более того, ПФК «Навбахор» и юристы, защищающие интересы клуба, задолго до распространения информации в СМИ были проинформированы о данном инциденте от юриста Андрея Канчельскиса. В свою очередь, юристы ПФК «Навбахор» заявили о непричастности клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса.

Следует отметить, что распространение данной информации в интернет-изданиях и социальных сетях может серьёзно навредить репутации и имиджу ПФК «Навбахор» перед гражданами нашей страны, болельщиками и зарубежным футбольным сообществом.

Уважаемые болельщики, наш клуб ответственно подходит к разрешению любого инцидента, привлекая юридическое сопровождение. Наш основной принцип – всегда разрешать все споры законным путём», — сообщает официальный сайт «Навбахора».

Напомним, ранее Канчельскис сообщил, что вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису € 1,6 млн долга). Андрею предложили согласиться на € 80 тыс., а в случае если он откажется, пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и отправился в полицию. Там начали проверку.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018-го по июнь 2019 года, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по её выплатам.