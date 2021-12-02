Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба
Поделиться
Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе» (Дания). Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям. Ранее сообщалось, что футболист может возобновить карьеру после обнаружения проблем с сердцем. Его выступления в чемпионате Италии, вероятно, завершились из-за недомогания игрока.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:10
-
17:59
-
17:50
-
17:43
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:55
-
16:37
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
Партнерский контент