Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе» (Дания). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям. Ранее сообщалось, что футболист может возобновить карьеру после обнаружения проблем с сердцем. Его выступления в чемпионате Италии, вероятно, завершились из-за недомогания игрока.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.