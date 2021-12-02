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Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба

Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба
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Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе» (Дания). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 29-летний датчанин недавно приступил к индивидуальным занятиям. Ранее сообщалось, что футболист может возобновить карьеру после обнаружения проблем с сердцем. Его выступления в чемпионате Италии, вероятно, завершились из-за недомогания игрока.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

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