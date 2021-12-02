Президент «Фиорентины» высказался об интересе к Влаховичу со стороны «Ювентуса»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал возможный интерес к нападающему Душану Влаховичу со стороны «Ювентуса». Функционер предупредил туринцев, что им нужно вести переговоры с клубом, а не с агентами футболиста.
«Не знаю, сможет ли «Ювентус» подписать Влаховича в январе, но я хочу сказать им, что «Фиорентина» владеет правами на игрока. «Ювентус» должен начать переговоры с нами, а не с агентами», — передает слова Коммиссо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Tutti Convocati.
Напомним, Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий в 37 матчах итальянской Серии А забил 21 гол и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Италии сербский футболист отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 15 матчах.
- 2 декабря 2021
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