«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прямая текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Противостояние начнётся в 23:15 по московскому времени.



«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Манчестер Юнайтед» (18) располагается на 10-м месте в английском чемпионате. «Арсенал» набрал 23 очка в английской Премьер-лиге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.

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