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Капитан «Легии» не сыграет со «Спартаком» из-за травмы

Капитан «Легии» не сыграет со «Спартаком» из-за травмы
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Защитник польской «Легии» Артур Енджейчик пропустит матч с московским «Спартаком» в Лиге Европы из-за перенесённой операции на ключице, которую он сломал в игре 16-го тура чемпионата Польши с «Ягеллонией», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Енджейчик был заменён на 10-й минуте матча с «Ягеллонией» в чемпионате Польши, который прошёл 28 ноября. Обследование показало, что польский футболист сломал ключицу. Защитник перенёс операцию и не сможет сыграть в 6-м туре группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака» 9 декабря.

«Легия» занимает в квартете «С» четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции. Очный матч команд пройдёт в Польше.

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