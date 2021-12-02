Нападающий «Ромы» Эль-Шаарави не сыграет в 2021 году из-за травмы

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави получил травму в игре 15-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:1). Обследование показало у футболиста травму голени, которая не позволит ему выходить в матчах три недели, сообщает Calciomercato.com
29-летний Эль-Шаарави покинул поле в игре с «Болоньей» на 52-й минуте, уступив место Эльдору Шомуродову. Итальянец пропустит как минимум три недели, поэтому не сыграет в оставшихся матчах «волков» в 2021 году. Команде Жозе Моуринью предстоит сыграть в чемпионате Италии против «Интера», «Специи», «Аталанты» и «Сампдории». В Лиге конференций «Рома» в гостях проведёт матч с софийским ЦСКА.
В нынешнем сезоне Эль-Шаарави отметился двумя голами в 15 матчах итальянской Серии А. Контракт нападающего с «Ромой» истекает в 2023 году.
- 2 декабря 2021
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