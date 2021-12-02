Фанат ЦСКА: нас оставили на стадионе и где-то к четырём утра начали вызывать по фамилиям

Болельщик ЦСКА Андрей Сычевский рассказал о своём задержании после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Все стояли на морозе, причём вообще никого не выпустили. Закрыли нас уже минут за 20 до конца матча. То есть, по сути, практически сразу после файер-шоу. Видимо, они решили действовать по такому плану, чтобы искать виновных. Но прошёл где-то час после окончания игры, и ситуация никак не менялась. Дальше вроде как начали выпускать инвалидов и несовершеннолетних. Приблизительно через час после финального свистка. Уже весь стадион ушёл, разобрали рекламные баннеры, щиты. Даже фанаты «Зенита» уехали в Питер, а мы всё стояли. Чтобы выйти, нужно было встать в очередь и ждать. Выпускали примерно человек по 20 — примерно раз в 10 минут.



Я так понимаю, мы были единственной группой, которая осталась на стадионе, и полностью проходили оформление по протоколу 20.31 часть 3. В основном всех сразу сажали в автозаки и увозили по разным отделениям, а мы остались, и где-то к четырём утра нас начали вызывать по фамилиям. Кого-то отпускали домой, кого-то заводили в следующий кабинет — так нас осталось 11 человек примерно из 30. Был забавный момент. Мы сидели и не понимали, почему нам никто ничего не говорит. С окончания матча прошло уже шесть часов! Кто-то приходил и говорил: «Давайте-ка я вас всех пофоткаю». Мне было абсолютно всё равно, сфоткают меня или не сфоткают. Я делал всё, что говорили.

Дальше снова пауза минут 20. Наконец начали вызывать по одному. Ты заходишь [в кабинет] — там сидит подполковник. Он говорит: «Вот тебе протокол, подпиши». Я спрашиваю: «А что за протокол? О чём речь?» Он: «Там всё написано». Прочитал — в протоколе написано, что я жёг файеры. Говорю ему: «Но я их не жёг». Он продолжает: «Ну ты подпиши, а потом всё будет». Я говорю: «Я не хочу подписывать». Подполковник настаивал: «Ты просто подпиши, что ознакомился». Я продолжаю уточнять: «Я могу написать, что не согласен, и подписать это. Только так». Он говорит: «Да пофиг. Подписывай как тебе удобно», — цитирует болельщика «Спорт-экспресс».