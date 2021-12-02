Карраско и Хименес рискуют пропустить матч с «Мальоркой»

Два футболиста мадридского «Атлетико» рискуют пропустить предстоящий матч с «Мальоркой» в чемпионате Испании. Защитник Хосе Хименес и полузащитник Янник Карраско пропускали тренировку «матрасников», сообщает football-espana.net.



26-летний Хименес в нынешнем сезоне выходил на поле в 10 матчах чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями. 28-летний Карраско принял участие в 14 матчах испанской Ла Лиги, отметившись двумя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами.



Матч 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Мальорка» состоится 4 декабря. Начало — в 20:30 мск. Команда Диего Симеоне занимает вторую строчку в турнирной таблице с 29 очками. Мадридская команда отстаёт от лидера чемпионата — «Реала» — на семь очков, но имеет игру в запасе.