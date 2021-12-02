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Кафу: Коутиньо нужен «Барселоне». Он потрясающий игрок

Кафу: Коутиньо нужен «Барселоне». Он потрясающий игрок
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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что его соотечественник Филиппе Коутиньо, выступающий за «Барселону», сможет вернуться на уровень, который показывал в «Ливерпуле».

«Мы возлагаем на него большие надежды. Он потрясающий игрок. В «Ливерпуле» Филиппе привлекал внимание всего мира, это было неслучайно. Он нужен «Барселоне», как и сборной Бразилии», — рассказал Кафу AS.

29-летний Коутиньо стал игроком «Барселоны» в январе 2018 года. По данным Transfermarkt, трансфер бразильского игрока из английского «Ливерпуля» обошёлся в € 135 млн. За это время футболист принял участие в 103 матчах, в которых забил 25 голов и 14 раз ассистировал партнёрам. В нынешнем сезоне Коутиньо в 10 матчах испанской Ла Лиги забил два гола. Контракт полузащитника истекает в 2023 году.

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