Иван Ракитич оценил сходства между Лионелем Месси и Майклом Джорданом

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о своём партнере по «Барселоне» Лионеле Месси.

«Для футболистов Лионель Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетболов. Я уверен, что оба этих парня понимают, что без поддержки своей команды они бы никогда не добились такого успеха, какого добились в своей карьере», – сказал Ракитич в эфире YouTube-канала NBA Europe.

Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»:

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