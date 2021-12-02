Иван Ракитич оценил сходства между Лионелем Месси и Майклом Джорданом

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о своём партнере по «Барселоне» Лионеле Месси.
«Для футболистов Лионель Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетболов. Я уверен, что оба этих парня понимают, что без поддержки своей команды они бы никогда не добились такого успеха, какого добились в своей карьере», – сказал Ракитич в эфире YouTube-канала NBA Europe.
Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»:
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