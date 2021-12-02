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Мартинес: Месси хотел, чтобы я перешёл в «Барселону»

Мартинес: Месси хотел, чтобы я перешёл в «Барселону»
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подтвердил, что его соотечественник Лионель Месси хотел видел футболиста в «Барселоне». Аргентинец решил остаться в итальянском клубе, подписав новый контракт.

«Это правда, что Месси хотел видеть меня в «Барселоне». Мы много говорили, когда приезжали в сборную Аргентины. Лео рассказывал мне о ситуации в клубе, но я всегда оставался спокойным и хотел продлить контракт с «Интером», потому что мне хорошо здесь. Рад, что остался. Моя семья счастлива в Италии», — приводит слова Мартинеса SportMediaset.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, перейдя из аргентинского «Расинга» за € 25 млн. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 14 матчах итальянской Серии А. Контракт аргентинца истекает в 2026 году.

34-летний Месси с лета 2021 года выступает за французский «ПСЖ».

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