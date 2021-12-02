«Арсенал» может купить Влаховича за € 85 млн. Серб не хочет покидать «Фиорентину» до лета
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Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Арсенал», однако не хочет покидать «Фиорентину» до лета. Об этом сообщает FirenzeViola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «канониры» уже делали «фиалкам» предложение о трансфере, а теперь могут улучшить его до € 85 млн. Серб не хочет покидать «Фиорентину» зимой. Сейчас его цель — остаться в команде из Флоренции до лета.
Напомним, Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий в 37 матчах итальянской Серии А забил 21 гол и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Италии сербский футболист отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 15 матчах.
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