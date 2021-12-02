Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг могут покинуть «Барселону» зимой

«Барселона» не сможет зимой приобретать новых футболистов, если не продаст кого-то из нынешнего состава. Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, сине-гранатовые могут продать защитников Клемана Лангле и Серджино Деста. Также клуб могут покинуть Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской лиги. Команда Карло Анчелотти в 15 играх национального первенства набрала 36 очков. У их ближайших преследователей из мадридского «Атлетико» 29 очков. «Реал Сосьедад» (29) располагается на третьем месте в испанском чемпионате. «Барселона» располагается на седьмом месте в турнире. Команда набрала 23 очка в Ла Лиге.
Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»:
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