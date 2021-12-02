Фанаты «Зенита» в знак протеста уйдут на 60-й минуте матча с «Ростовом»

Болельщики «Зенита» в знак протеста покинут матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом», который состоится завтра, 3 декабря, и начнётся в 19:00 по московскому времени.
«В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.
Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жёсткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.
В связи с этим в знак солидарности с фанатами «ЦСКА» мы на 60-й минуте матча уйдём с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте болельщиков «Зенита».
- 2 декабря 2021
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