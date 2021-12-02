«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не спешит продлевать контракт с испанским клубом. С января француз, чей контракт с клубом истекает летом 2022 года, может вести переговоры с другими командами. Интерес к французскому игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», сообщает Football Italia.



Английский клуб в 2020 году был близок к аренде Дембеле с правом выкупа, но тогда не сумел договориться с «Барселоной». Сообщается, что за ситуацией с нападающим следит и «Ювентус».



24-летний Дембеле из-за травм выходил в этом сезоне лишь в трёх матчах, проведя на поле в общей сложности 73 минуты. Transfermarkt оценивает французского нападающего в € 50 млн. Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года.

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