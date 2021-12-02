В Италии называют «Верону» главным претендентом на Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на российского футболиста является «Верона», сообщает Corriere della Serra.



В услугах игрока заинтересованы также «Дженоа» и «Торино», но «Верону» называют главным претендентом на футболиста. Ранее об интересе к Миранчуку сообщалось со стороны «Милана».



В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук появился на поле в семи матчах чемпионата Италии, ни разу не выйдя в стартовом составе «Аталанты». На счету российского полузащитника ни одного результативного действия за 195 минут. Контракт Миранчука, подписанный в сентябре 2020 года, истекает в 2024-м. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 13,5 млн.

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