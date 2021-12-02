Мельников: дебют за «Спартак» — особое событие для воспитанника академии

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников в интервью пресс-службе рассказал о дебюте за команду, который пришёлся на матч 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).



«Очень рад, что получилось выйти с «Уфой», спасибо за доверие тренерскому штабу. Была тяжёлая игра, в начале второго тайма отправили разминаться, и тогда я понял, что, возможно, случится мой дебют за первую команду. Это особое событие, потому что я воспитанник академии, с 12 лет прошёл всю вертикаль, и оставался последний шаг — сыграть за основную команду. Очень благодарен, что у меня была такая возможность. Спасибо команде за поздравления, а тренерскому штабу — за доверие. «Уфа» — очень тяжёлый соперник, было тяжёлое поле, было холодно. Считаю, что неплохо вышел для первой игры. Рад, что удалось сравнять. Нужно было побеждать, нам были нужны очки, но то, что сравняли [счёт] — положительный момент», — рассказал Мельников на YouTube-канале клуба.

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