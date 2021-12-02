«Торино» и «Эмполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Сегодня, 2 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии встречались «Торино» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в игре на 10-й минуте открыл Томмазо Побега. Через 5 минут Марко Пьяца после результативной передачи Алессандро Буонджорно укрепил преимущество гостей. На 34-й минуте Симоне Романьоли после паса Лиама Хендерсона сократил отставание в счёте. В концовке встречи Андреа Ла Мантия сравнял счёт — 2:2.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти набрали 36 очков в 15 играх. «Торино» (18) располагается на 13-м месте в национальном первенстве. «Эмполи» (20) находится на одну позицию выше.