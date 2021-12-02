Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» и «Эмполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Торино» и «Эмполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии встречались «Торино» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в игре на 10-й минуте открыл Томмазо Побега. Через 5 минут Марко Пьяца после результативной передачи Алессандро Буонджорно укрепил преимущество гостей. На 34-й минуте Симоне Романьоли после паса Лиама Хендерсона сократил отставание в счёте. В концовке встречи Андреа Ла Мантия сравнял счёт — 2:2.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти набрали 36 очков в 15 играх. «Торино» (18) располагается на 13-м месте в национальном первенстве. «Эмполи» (20) находится на одну позицию выше.

Италия - Серия А. 15-й тур
02 декабря 2021, четверг. 20:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Эмполи
Эмполи
1:0 Побега – 10'   2:0 Пьяца – 15'   2:1 Романьоли – 34'   2:2 Ла Мантия – 72'
Удаления: Синго – 32' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021