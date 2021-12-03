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Фанаты «МЮ» разместили баннер на матче с «Арсеналом» в честь уволенного Сульшера

Фанаты «МЮ» разместили баннер на матче с «Арсеналом» в честь уволенного Сульшера
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» опубликовали баннер в честь бывшего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера на домашнем матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом». Норвежец был уволен из команды 21 ноября.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» назначен Ральф Рангник. Немецкий специалист столкнулся с проблемой при получении визы, поэтому сможет возглавить команду лишь с матча 15-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря. Тренирует «Манчестер Юнайтед» в игре с «Арсеналом» Майкл Кэррик.

Рангник с лета 2021 года работал руководителем спорта и развития в московском «Локомотиве». До конца сезона тренер возглавит «Манчестер Юнайтед», а затем два года будет работать советником в клубе.

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