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Роберт Левандовски может перейти в мадридский «Реал»

Роберт Левандовски может перейти в мадридский «Реал»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть немецкий клуб летом. Об этом сообщает As.

По информации источника, поляк может перейти в мадридский «Реал». Недавно футболист попросил своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в «Реал». Боссы «Королевского клуба» рассматривают вариант с подписанием поляка.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 14 голов в 13 играх в Бундеслиге. Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из «Челси».

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