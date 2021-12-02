Роберт Левандовски может перейти в мадридский «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть немецкий клуб летом. Об этом сообщает As.



По информации источника, поляк может перейти в мадридский «Реал». Недавно футболист попросил своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в «Реал». Боссы «Королевского клуба» рассматривают вариант с подписанием поляка.



В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 14 голов в 13 играх в Бундеслиге. Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из «Челси».

Новость по теме В Германии на матчи будут пускать не более 15 тысяч зрителей