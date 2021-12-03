«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Бруну Фернандеш сравнял счёт

Сегодня, 2 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Встреча идёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).



Бруну Фернандеш сравнял счёт в игре. Фернандеш получил мяч у линии вратарской и пробил по центру низом. Аарон Рамсдейл в падении коснулся мяча, но не спас свою команду.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Манчестер Юнайтед» (18) располагается на 10-м месте. «Арсенал» набрал 23 очка в английской Премьер-лиге.



«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.