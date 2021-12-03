«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и поднялся на 6-е место в чемпионате

Сегодня, 3 декабря, завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Тоттенхэме (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Серхи Канос забил автогол. Сон Хын Мин получил передачу и выполнил кросс к линии вратарской, где мяч рикошетом от Каноса отправился в сетку ворот. На 65-й минуте Гарри Кейн со своей половины сделал передачу на левый край. Серхио Регилон на скорости ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Сон в касание переправил мяч в сетку ворот, сделав счёт 2:0.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Тоттенхэм» (22) располагается на шестом месте в английском чемпионате. «Брентфорд» набрал 16 очков в английской Премьер-лиге.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.