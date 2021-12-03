Дубль Роналду принёс «МЮ» победу над «Арсеналом» в заключительном матче 14-го тура АПЛ

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте английским хавбеком «Арсенала» Эмилем Смитом-Роу. К концу первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями португальца Бруну Фернандеша, а на старте второго тайма его соотечественник Криштиану Роналду вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Уже спустя две минуты Мартин Эдегор вновь восстановил паритет, отличившись второй раз в текущем сезоне. На 70-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, реализовав пенальти и установив окончательный счёт матча – 3:2 в пользу манкунианцев.
«Арсенал» открывает счёт. Видео доступно на «Чемпионате».
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Забитый мяч Бруну Фернандеша. Видео доступно на «Чемпионате».
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Гол Роналду. Видео доступно на «Чемпионате».
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Эдегор сравнивает счёт. Видео доступно на «Чемпионате».
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Роналду оформляет дубль и приносит «МЮ» победу. Видео доступно на «Чемпионате».
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Таким образом, «Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко в 14 матчах, остаётся на 7-м месте, а лондонский «Арсенал» (23) сохраняет за собой 5-ю позицию.
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