Дубль Роналду принёс «МЮ» победу над «Арсеналом» в заключительном матче 14-го тура АПЛ

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте английским хавбеком «Арсенала» Эмилем Смитом-Роу. К концу первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями португальца Бруну Фернандеша, а на старте второго тайма его соотечественник Криштиану Роналду вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Уже спустя две минуты Мартин Эдегор вновь восстановил паритет, отличившись второй раз в текущем сезоне. На 70-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, реализовав пенальти и установив окончательный счёт матча – 3:2 в пользу манкунианцев.

«Арсенал» открывает счёт. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Забитый мяч Бруну Фернандеша. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Гол Роналду. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Эдегор сравнивает счёт. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Роналду оформляет дубль и приносит «МЮ» победу. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко в 14 матчах, остаётся на 7-м месте, а лондонский «Арсенал» (23) сохраняет за собой 5-ю позицию.