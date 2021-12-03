Майкл Кэррик покинул «Манчестер Юнайтед» после завершения работы и.о. главного тренера

40-летний бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, занимавший пост исполняющего обязанности главного тренера после расставания с Уле-Гуннар Сульшером, принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев на официальном сайте.
«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика провёл три игры – первую на групповом этапе Лиги чемпионов с «Вильярреалом», которая завершилась победой со счётом 2:0, ещё две в чемпионате Англии – с «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (3:2).
Второй мяч Роналду в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».
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Напомним, ранее стало известно, что уже со следующей игры в 15-м туре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» командой будет руководить немецкий специалист Ральф Рангник, знакомый многим по работе в московском «Локомотиве».
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