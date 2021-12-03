Роналду пробил 800 голов за карьеру. GOAT?

Вчера, в четверг, 2 декабря, состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем поле обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:2, а 36-летний португальский форвард манкунианцев Криштиану Роналду оформил дубль, покорив отметку в 800 забитых мячей за карьеру.

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Напомним, в текущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился 14 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Ранее на этой неделе в Париже (Франция) состоялась церемония вручения «Золотого мяча», который в седьмой раз получил 34-летний аргентинский форвард «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси, при этом Роналду в итоговом голосовании занял лишь шестое место.

Гол Роналду в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

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