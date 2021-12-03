Бразильским защитником «Спартака» Айртоном заинтересовались гранды у него на родине

Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон попал в сферу интересов двух бразильских грандов, сообщил в своём «твиттере» бразильский журналист Жулиу Мигел Нету.

«Коринтианс» и «Фламенго» ведут наблюдение за футболистом, чей контракт с российским клубом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ряды московского клуба Айртон пополнил в декабре 2018 года. «Спартак» стал для него первой зарубежной командой.

Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

«Спартак» с 20-ю очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 16 игр. Единоличным лидером турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого 36 баллов.