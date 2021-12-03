Гари Линекер отреагировал на 800-й гол Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Юбилейным оказался первый мяч португальца в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Великолепная игра Диогу Дало, потрясающие действия Маркуса Рашфорда и точность Роналду, который забил свой 800-й гол в карьере. Восемь сотен! Настоящее безумие», — написал Линекер в своём «твиттере».
На 70-й минуте Криштиану реализовал пенальти, забив свой 801-й гол и принеся команде победу со счётом 3:2.
«Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко в 14 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» (23) идёт пятым.
Видео 800-го гола Криштиану Роналду
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