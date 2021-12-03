Азмун прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном уходе из санкт-петербургского клуба.

«Много слухов о моём уходе из «Зенита»? Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь.

Я провёл 100 матчей за «Зенит»? Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые болельщики. Очень рад, что получается играть удачно. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.

Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнёров. Очень благодарен всем игрокам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».