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Азмун прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Азмун прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном уходе из санкт-петербургского клуба.

«Много слухов о моём уходе из «Зенита»? Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь.

Я провёл 100 матчей за «Зенит»? Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые болельщики. Очень рад, что получается играть удачно. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.

Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнёров. Очень благодарен всем игрокам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».

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