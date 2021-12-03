Гари Линекер ответил болельщику, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на комментарий болельщика по поводу очередного достижения форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Вчера, 2 декабря, португалец в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:2) забил свой 800-й и 801-й голы в карьере. Линекер опубликовал твит по этому поводу, а болельщик в комментарии исковеркал фамилию Роналду, написав «Тапиналду и Пеналду» (Tapinaldo and Penaldo). Прозвище Tapinaldo означает, что Криштиану забил большое количество лёгких голов с близкого расстояния, а второе намекает на многочисленные голы португальца с 11-метровой отметки.

Гари ответил фанату: «Это настолько же нелепо, насколько и неуважительно. Криштиану Роналду, бесспорно, является одним из величайших футболистов в истории игры. Настоящий феномен».

Видео 800-го гола Криштиану Роналду

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