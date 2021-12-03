Фернандеш объяснил, почему отдал пенальти Роналду в матче с «Арсеналом»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш объяснил, почему отдал право исполнить пенальти нападающему Криштиану Роналду в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:2).

«Роналду? Он невероятный. Мы все знаем, что он становится лучше игра за игрой, год за годом. Он хочет оставаться лучшим и делает это. Он умеет сам себя мотивировать.

Почему я отдал пенальти Криштиану? У нас не было даже разговоров по этому поводу. Я не реализовал свой последний 11-метровый, поэтому доверился ему. Доверяю ему так же, как и себе. Настало время Роналду исполнить пенальти, потому что в последний раз я промахнулся с «точки». Неважно, кто запишет себя в протокол матча», — приводит слова Фернандеша BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

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