«Ливерпуль» хочет подписать Карима Бензема

В мадридском «Реале» планируется масштабная перестройка состава. «Королевский клуб» намерен подписать Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» или Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». В таком случае стан «галактикос» покинет Карим Бензема. Ситуацией вокруг французского нападающего хочет воспользоваться «Ливерпуль», информирует El Nacional.

На Бензема также претендует «ПСЖ», который предлагает «Реалу» включить Карима в сделку по Мбаппе. Но президент «Королевского клуба» Флорентино Перес не хочет отдавать парижанам своего игрока, так как считает их прямым конкурентом на евроарене. В связи с этим «Ливерпуль» лидирует в гонке за право подписания Бензема.

Отмечается, что сам Бензема положительно смотрит на перспективу поиграть в английской Премьер-лиге.

Видеообзор матча «Реал» — «Атлетик» Бильбао

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