Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» хочет подписать Карима Бензема

«Ливерпуль» хочет подписать Карима Бензема
Комментарии

В мадридском «Реале» планируется масштабная перестройка состава. «Королевский клуб» намерен подписать Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» или Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». В таком случае стан «галактикос» покинет Карим Бензема. Ситуацией вокруг французского нападающего хочет воспользоваться «Ливерпуль», информирует El Nacional.

На Бензема также претендует «ПСЖ», который предлагает «Реалу» включить Карима в сделку по Мбаппе. Но президент «Королевского клуба» Флорентино Перес не хочет отдавать парижанам своего игрока, так как считает их прямым конкурентом на евроарене. В связи с этим «Ливерпуль» лидирует в гонке за право подписания Бензема.

Отмечается, что сам Бензема положительно смотрит на перспективу поиграть в английской Премьер-лиге.

Видеообзор матча «Реал» — «Атлетик» Бильбао

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Анчелотти — о «Золотом мяче»: я бы проголосовал за Бензема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021