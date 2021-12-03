Рио Фердинанд отреагировал на уход Майкла Кэррика из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал уход исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика из клуба.
«Всегда был классным игроком и стал таким же классным исполняющим обязанности главного тренера. Что бы ты ни выбрал для себя в будущем, я желаю тебе всего лучшего, Майкл», — написал Фердинанд в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика провёл три игры – первую на групповом этапе Лиги чемпионов с «Вильярреалом», которая завершилась победой со счётом 2:0, ещё две в чемпионате Англии – с «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (3:2). Новым главным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
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