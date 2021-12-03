Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд отреагировал на уход Майкла Кэррика из «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд отреагировал на уход Майкла Кэррика из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал уход исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика из клуба.

«Всегда был классным игроком и стал таким же классным исполняющим обязанности главного тренера. Что бы ты ни выбрал для себя в будущем, я желаю тебе всего лучшего, Майкл», — написал Фердинанд в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика провёл три игры – первую на групповом этапе Лиги чемпионов с «Вильярреалом», которая завершилась победой со счётом 2:0, ещё две в чемпионате Англии – с «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (3:2). Новым главным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Гари Линекер ответил болельщику, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021