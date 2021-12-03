«Мы неправы в высказываниях о руководстве клуба». Фанаты ЦСКА — о ситуации с задержаниями

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» сделало новое заявление по поводу массовых задержаний фанатов армейцев после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Ранее «Люди в чёрном» выступили с обвинениями в адрес руководства армейского клуба за отсутствие поддержки в сложившейся ситуации.

«ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.

Признаём, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбуждённым административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков. Пока мы едины, мы непобедимы!» — написало фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» в своём телеграм-канале.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.