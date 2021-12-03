Фанаты «Урала» поддержат протест болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун

Фанатское объединение «Стальные монстры», поддерживающее екатеринбургский «Урал», примет участие в массовом протесте и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом». Такая забастовка фанатов обусловлена действиями правоохранительных органов на матче прошлого тура ЦСКА – «Зенит» (0:2).
«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе. В связи с этим мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с «Локомотивом», когда на табло будет 19:30. Просьба к тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах», — написали «Стальные монстры» в своём сообществе VK.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
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