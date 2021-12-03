Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера
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Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сказал источник «Чемпионату».
Нынешний контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматические продление.
Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на поле стадиона «Газпром Арена» сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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