Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сказал источник «Чемпионату».



Нынешний контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматические продление.



Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на поле стадиона «Газпром Арена» сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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