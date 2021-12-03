Рангник — о Роналду: никогда не видел футболистов в такой форме в 36 лет

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высоко оценил возможности нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Тренеру всегда нужно приспосабливаться к имеющимся в вашем составе игрокам. Роналду? Я никогда не видел футболистов в такой форме в 36 лет. Но дело не только в Криштиану, важны все игроки и команда в целом.

Очевидно, что в «Манчестер Юнайтед» собраны талантливые и опытные игроки. В ближайшее время я постараюсь внести в команду баланс. В среднем «МЮ» пропускает по два гола в матче — это очень много. Нужно обрести баланс», — приводит слова Ральфа Рангника BBC.

Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:2):

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