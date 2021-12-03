«Спартак» ищет менеджера по развитию молодых игроков. Приоритетный вариант — алжирец Яхья
Поделиться
В «Спартаке» зимой появится новый менеджер, который будет отвечать за академию и развитие молодых игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
С большой долей вероятности этот пост займёт алжирский менеджер Антар Яхья. Стороны давно ведут переговоры и близки к соглашению.
Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
«Спартак» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 16 игр. Единоличным лидером турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого 36 баллов.
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
13:01
-
12:49
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:28
-
11:08
-
11:02
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:33
-
09:24
-
09:23
Партнерский контент