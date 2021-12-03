«Спартак» ищет менеджера по развитию молодых игроков. Приоритетный вариант — алжирец Яхья

В «Спартаке» зимой появится новый менеджер, который будет отвечать за академию и развитие молодых игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



С большой долей вероятности этот пост займёт алжирский менеджер Антар Яхья. Стороны давно ведут переговоры и близки к соглашению.



Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.



«Спартак» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 16 игр. Единоличным лидером турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого 36 баллов.

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