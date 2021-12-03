Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уфой»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«В воскресенье наш ждёт серьёзный соперник. «Уфа» ни разу не проиграла за последние шесть встреч: добыла одну победу и пять раз сыграла вничью. «Уфа» агрессивно обороняется, говоря об атаке, у них можно выделить Агаларова.

Я не могу повлиять на игроков, которые сейчас висят на карточках. Не могу сказать, чтобы они выкладывались на 80, а не 100%, потому что в следующем туре нас ждёт важный матч. Первая встреча с «Уфой» складывалась довольно тяжело

У нас есть игроки, которые могут заменить крайнего левого защитника. Есть два варианта: первый — замена по позиции, также есть вероятность изменения схемы игры. Решение мы примем по ходу развития событий ближе к матчу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.