Сандро Шварц: «Динамо» не будет пытаться как-то специально закрыть Агаларова

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре нападающего «Уфы» Гамида Агаларова и премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги.
«После каждой игры смотрим на турнирное положение. Рады результату, который есть сейчас. В первую очередь нас заботит не турнирное положение, а конкретная игра с «Уфой». Если говорить об Агаларове, мы сейчас не говорим о будущем. На данный момент Агаларов принадлежит «Уфе». Не будем пытаться как-то специально закрыть Агаларова, будем показывать свою игру.
Хорошо, что в России есть такой приз для лучшего молодого игрока. У всех игроков очень высокий потенциал. Важно, что в российском футболе появляются такие звёздочки и таланты», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.
- 3 декабря 2021
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