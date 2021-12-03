«Скоро увидимся». Гильерме показал фото после операции

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии. Ранее сообщалось, что вратарь должен успеть восстановиться к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

«Всё прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле.

Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», — написал Гильерме в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с врачом после операции.

«Локомотив» в 16 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В Лиге Европы после пяти сыгранных туров железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами. «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но всё ещё может побороться за путёвку в Лигу конференций.