Классон: если брать статистику, «Краснодар» — один из лучших. Просто нужно больше удачи

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением об игре «быков» в первой половине сезона-2021/2022.



«Лёгких игр точно не бывает. Каждый матч нужно выходить и биться. Все команды решают свои задачи. Кто-то борется за выживание, а другие – за место в еврокубках. Но команды из нижней половины таблицы стали лучше, это да. Качество многих команд стало выше.



В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы заслуживали большего. Мы играли хорошо, но не добывали нужный результат. Сейчас мы находимся позади «Зенита» на 11 очков, что усложняет задачу навязать ему борьбу в этом сезоне. Но думаю, мы как команда обладаем качеством, хорошими игроками, играем в хороший футбол. Сейчас нам не хватает больших матчей, которые мы играли в Европе. Там высокий уровень команд и каждый был сфокусирован, это держит тебя в тонусе. Также в этом сезоне нам помешали травмы: многие ключевые футболисты выпадали из состава. Но если брать статистику этого сезона по многим компонентам, то «Краснодар» — одна из лучших команд. Просто нам нужно больше удачи во второй половине чемпионата (смеётся)», — цитирует Классона «РБ-Спорт».

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