Шварц поделился мнением об акции болельщиков, которая запланирована на матч с «Уфой»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об акции болельщиков, которая запланирована на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Знаю об акции болельщиков. Понимаем, что в данном случае складывается конфликт сторон. Надо утрясти все эти проблемы. После первого тайма, когда болельщики покинут трибуны, нам будет не хватать их поддержки. Мы рады увеличению квоты до 70%. Здоровье важно для каждого из нас, но, когда на трибунах много болельщиков, стадион всегда гонит команду вперёд», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.

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