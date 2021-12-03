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Шварц: «Уфа» играет смело и активно, может доставить неудобства любому сопернику

Шварц: «Уфа» играет смело и активно, может доставить неудобства любому сопернику
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре «Уфы» в Российской Премьер-Лиге.

«Каждую неделю мне задают вопросы о пропущенных мячах в предыдущих встречах, та же игра со «Спартаком» была шесть недель назад. Давайте не будем постоянно заострять внимание на негативе. Во встрече с «Рубином» игра складывалась не в нашу пользу, но смогли перевернуть исход встречи и увезти из Казани три очка.

«Уфа» играет смело и активно, агрессивно вступает в отбор мяча, хорошо обороняется. Уфимцы играют организованно и могут доставить неудобства любому сопернику. Нам важно не отходить от своих принципов. Три победы подряд вселяют уверенность в своих силах, но в этом нет гарантии в дальнейших победах. Важно усердно работать ежедневно», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.

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