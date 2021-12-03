В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков покинуть трибуны в ближайшем матче

В ЦСКА прокомментировали решение болельщиков клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе», — цитирует директора по связям с общественностью Сергея Аксёнова «Спорт-экспресс».



Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.



Позже стало известно, что 12 болельщикам было запрещено посещать спортивные соревнования на два года.

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