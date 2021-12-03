В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков покинуть трибуны в ближайшем матче

В ЦСКА прокомментировали решение болельщиков клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе», — цитирует директора по связям с общественностью Сергея Аксёнова «Спорт-экспресс».
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
Позже стало известно, что 12 болельщикам было запрещено посещать спортивные соревнования на два года.
- 3 декабря 2021
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
13:01
-
12:49
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:28
-
11:08
-
11:02
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:33
-
09:24
-
09:23